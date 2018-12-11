«روّاد» تعقد ورشة تدريبية لبناء استراتيجيتها الجديدة

المصدر: الشارقة- البيان

عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، مُؤخراً لموظفيها، ورشة عمل تدريبية حملت عنوان «بناء استراتيجية مؤسسة روّاد»، قدمها الدكتور كاظم محمد الشغانة، خبير التخطيط الاستراتيجي لدائرة التنمية الاقتصادية، وحضرها خالد مقلد، مستشار تنمية المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وموظفو المؤسسة. وخلال الورشة ناقش المشاركون فيها، عدداً من المحاور الرئيسية لوضع استراتيجية المؤسسة للسنوات الثلاث المقبلة، وتم خلالها مناقشة منهجية التخطيط الاستراتيجي، التي تبين وضع المؤسسة الحالي، وطبيعة البيئة العملية التي تتمتع بها، ومناقشة رؤيتها العامة، والمكانة التي تطمح المؤسسة للوصول إليها خلال الفترة المقبلة، لدعم وتعزيز بيئة الأعمال في مختلف قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية في الشارقة.