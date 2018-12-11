«أرادَ» تكلّف اثنين من كبار المقاولين بتنفيذ 3 عقود إنشاءات

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت شركة أرادَ، ترسية ثلاثة عقود إنشائية جديدة في مشروعيها، الجادة ومساكن نَسمَة، في الشارقة، وتتضمن العقود الثلاثة تشييد قرابة 800 منزل يتوقع تسليمها جميعاً للمالكين بحلول نهاية 2019.

وحصلت شركة العمارة الحديثة للمقاولات على عقد لبناء 3 مجمعات لشقق أريج تضم 366 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع الجادة، الذي يمتد على 24 مليون قدم مربعة في قلب الشارقة. ويجري حالياً تجهيز الموقع بحيث تبدأ الأعمال الإنشائية نهاية هذا العام. وحصلت شركة انترماس للهندسة والمقاولات على عقد لتشييد أول ثلاثة مجمعات لشقق ريحان والواقعة أيضاً ضمن المرحلة الأولى من المشروع. وتم تكليف انترماس كذلك بتنفيذ العقد الرئيس للمرحلة الثالثة من مساكن نَسمَة.