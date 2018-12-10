أبوظبي تفوز باستضافة مؤتمر «يونيدو» للتنمية الصناعية 2019

المصدر: Ⅶ فيينا - البيان

فازت أبوظبي باستضافة مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، العام الثامن عشر في 2019، الذي يُعدّ الهيئة الأعلى لصنع السياسات في المنظمة.

وتم الإعلان عن استضافة أبوظبي المؤتمر الذي تُعقد أعماله مرةً كل سنتين، بعد اختيارها عبر التصويت الذي شهده الاجتماع السادس والأربعون لمجلس التنمية الصناعية التابع للمنظمة، ويضم في عضويته 53 دولة من أصل 168 دولة عضواً في المنظمة. ويشكّل اختيار أبوظبي لعقد المؤتمر لأول مرة في الشرق الأوسط شهادة على الثقة المتزايدة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن اختيار أبوظبي لتنظيم المؤتمر يعكس التقدير العالمي لجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي العالمي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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