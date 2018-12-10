«سيدات أعمال عجمان» يستعرض خطة 2019

المصدر: عجمان - البيان

ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الاجتماع الأول للمجلس خلال دورته الحالية للاطلاع على منجزات ومشاريع المجلس السابقة ومناقشة الخطة الاستراتيجية لعام 2019.

وأشادت الدكتورة آمنة خلال الاجتماع بما توليه القيادة الرشيدة في دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً، الأمر الذي انعكس على مساهمة المرأة في الناتج المحلي. وتم خلال الاجتماع استعراض المهام الوظيفية لموظفات المجلس والأهداف الاستراتيجية والتي تتمحور حول الارتقاء وتطوير مهارات المرأة المنتجة، لاسيما سيدة الأعمال، من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل ودعمها لدخول مجال الأعمال الاقتصادية وتذليل الصعوبات وتوثيق روابط سيدات الأعمال مع المؤسسات والهيئات المحلية الإقليمية والدولية، وبالأخص مع مجالس السيدات داخل الإمارات وخارجها وتقديم مبادرات وأعمال تهدف إلى تطوير أنشطة السيدات وتمكينهن من ممارسة أنشطتهن في الاقتصاد الوطني وتوسيع مشاركاتها في مجال الأعمال الاقتصادية محلياً وإقليمياً.

تناول الحضور خدمات المجلس وهي رخصة بدايات وعضوية المجلس ومبادرة «ريوقي ورفوف ولقطة وسيارتي» بالإضافة لخدمة إعداد دراسات الجدوى وتأجير المحلات بالمبنى الجديد والخاص بمجلس سيدات أعمال عجمان، وكذلك الاتفاقيات والمعارض والملتقيات والدورات التدريبية التي نفذها المجلس بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين والزيارات الخارجية بهدف بحت وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المرأة.