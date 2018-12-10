«الإمارات لتموين الطائرات» مشغل لجناح نيوزيلندا في «إكسبو»

المصدر: دبي- البيان

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وجيريمي كلارك واتسون سفير نيوزيلندا لدى الإمارات، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة الإمارات لتموين الطائرات وجناح نيوزيلندا في إكسبو. وقع الاتفاق سعيد محمد المدير التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، وكلايتون كيمبتون المفوض العام النيوزيلندي لإكسبو دبي 2020.

وتم اختيار «الإمارات لتموين الطائرات»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الإمارات، والتي تعد من بين كبرى شركات التموين في العالم، لتقديم خدمات الضيافة والدعم التشغيلي لجناح نيوزيلندا في معرض إكسبو 2020 دبي الذي سيقام على مساحة 2000 قدم مربع.

ويعتبر المطعم حجر الأساس لجناح نيوزيلندا، والذي سيقدم أرقى المأكولات والمشروبات ويتيح للزوار تجربة الضيافة النيوزيلندية على أيدي أمهر طهاة الإمارات لتموين الطائرات.

وقال المدير التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات: تعد نيوزيلندا من أهم الوجهات العالمية وسيسمح لنا نهجها المبتكر في مجال الضيافة باستعراض خبراتنا في مجال المأكولات والضيافة وتوفير تجرية فريدة من نوعها لزوار الجناح.

ويعتبر اختيار شركة الإمارات لتموين الطائرات لتشغيل جناح نيوزيلندا علامة فارقة في تاريخ الشركة ومجموعة الإمارات وتعزيزا للدور الريادي للشركة في مجال التموين. وسيقوم فريق طهاة الإمارات لتموين الطائرات، المؤلف من 1800 طاه من 52 دولة، بزيارة نيوزيلندا مطلع العام المقبل لاختيار أفضل المنتجات والمشروبات من المؤسسات المحلية النيوزيلندية لتقديمها في جناح إكسبو 2020 دبي.

وقال المفوض العام النيوزيلندي لإكسبو دبي 2020: جناح نيوزيلندا أو كيتايكيتانغا أو كرم الضيافة المتأصل في شعب نيوزيلندا هو ما يجعلنا مميزين. ونحن سعداء باختيار الإمارات لتموين الطائرات كشريك مميز قادر على إبراز عراقة المأكولات والمشروبات النيوزيلندية ومشاركتها مع زوار إكسبو دبي 2020.

خبرة

وتعتبر الاتفاقية مع نيوزيلندا لتشغيل جناحها في معرض إكسبو 2020 دليلاً آخر على خبرة الإمارات لتموين الطائرات في مجال خدمات المطاعم وقدرتها على التوسع وتلبية احتياجات قطاعات أخرى حيوية خارج نطاق أعمالها الأساسية في مجال تموين الطائرات.

وباشرت الشركة مؤخراً بناء منشأتها الزراعية الرأسية في دبي، التي ستصبح أكبر مزرعة عمودية في العالم باستثمار قيمته 40 مليون دولار. كما تتوسع الشركة حاليا في قطاعات أخرى مثل التجزئة والمستهلكين، وتجمع بين خبراتها في مجال الطهي ولقدرات الإنتاجية لإنتاج الآيس كريم الفاخر ومنتجات أخرى.

وتعد الشركة إحدى أكبر شركات التموين في العالم. توفر خدمات التموين لناقلات جوية عالمية وفعاليات وأحداث بارزة، كما تقدم خدمات أخرى تشمل إنتاج المواد الغذائية والمشروبات وتموين الصالات في المطارات. ويقوم أكثر من 11 ألف موظف بإعداد ما يقارب الـ225 ألف وجبة وغسل 210 أطنان من القطع يومياً.

وسيقوم أشهر الطهاة النيوزيلنديين والعالميين بتحضير أطباق نيوزيلندية عريقة باستخدام أجود المكونات. وسيمزج الجناح بين كرم الضيافة الإماراتية الأصلية وشعار جناح نيوزيلندا «الاهتمام بالأشخاص والمكان» لتقديم أفضل تجربة ضيافة.

الجناح

قامت بتصميم جناح نيوزيلندا في معرض إكسبو 2020 شركة جاسماكس للهندسة المعمارية. ويحكي جناح نيوزيلندا قصة كيتايكيتانغا في نيوزيلندا، التي تراعي الاتصال بين الأشخاص والطبيعة. وتبلغ مساحة الجناح 2000 متر مربع ويضم مساحة عرض ومطعماً ومتجراً للتصميم ومرافق ضيافة.