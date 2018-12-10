«أدنوك» تعدّل مشروعاً وتمنح امتيازاً

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت شركة أدنوك للتكرير التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تعديل مشروع الوقود والزيوت العطرية الذي يتكلف 2.5 مليار دولار (9.17 مليارات درهم)، وذلك وفقاً لما ذكرته مجلة ميد، والتي نقلت عن مصادر أن الخطة الحالية للمشروع تقضي بأن تكون الطاقة الإنتاجية للمشروع 4.2 ملايين طن سنوياً من الوقود و1.6 مليون طن سنوياً من الزيوت العطرية.

وقالت المصادر إن أدنوك للتكرير تجري حالياً عملية تعديل شاملة للمشروع، لرفع كفاءته، موضحاً أنه بفعل انخفاض الطلب على الوقود فإن نطاق المشروع يمكن أن يتعدل لتقليل طاقة إنتاج الوقود، غير أنه في ظل ارتفاع الطلب على البتروكيماويات والزيوت العطرية، يمكن رفع طاقة هذه المنتجات.

وحددت الشركة يوم 25 ديسمبر الجاري موعداً نهائياً لتلقي العروض التجارية لعقد الهندسة والبناء والمشتريات لتنفيذ المشروع، بينما كان الموعد السابق 6 نوفمبر. وتلقت الشركة العروض التقنية للمشروع في 25 أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد متصل، استحوذت «نورث بتروليوم إنترناشيونال»، التابعة لـشركة «شينهوا أويل» الصينية المحدودة، على نسبة 4% في الامتياز البري التابع لأدنوك.

كما أعلنت «أدنوك» عن تعاونها مع شركة «آي بي إم» في مشروع تجريبي لنظام آلي يوظف تقنية «البلوك تشين» يهدف لتحقيق التكامل في عمليات حساب الكميات المنتجة يومياً والمتبادلة بين مجموعة شركات أدنوك.