25.7 ملياراً موازنة الشارقة 2019

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لعام 2019 بإجمالي نفقات 25.7 مليار درهم، وزاد حجم الإنفاق المتوقع بنسبة 10% مقارنة بموازنة 2018.

وتشكل الرواتب والأجور 43% من إجمالي الموازنة بزيادة 3%، والمصروفات التشعيلية 53% بنمو 12%، أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت 4% من الموازنة التشغيلية لعام 2019 وبشكل عام فقد حققت الموازنة نمو 7%. واحتل قطاع التنمية الاقتصادية 41% من إجمالي الموازنة زيادة 22%. ويليه قطاع البنية التحتية بنحو 26% بزيادة 3%.