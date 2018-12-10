الشارقة وأذربيجان تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد تجاري من أذربيجان سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل البعثات التجارية وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وأذربيجان.

وناقش الجانبان خلال لقاء عمل موسع استضافته الغرفة في مقرها، أمس، آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين وتشجيع مجتمعي الأعمال الإماراتي والأذري على المشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية والتجارية الكبرى التي تقام لدى كلا الجانبين بما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية بين البلدين الصديقين.

وأشاد عبدالله دعيفس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال كلمة ترحيبية، بأهمية اللقاء في إتاحة المجال لرجال الأعمال في كل من إمارة الشارقة وجمهورية أذربيجان لبحث آفاق التعاون المُمكنة والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، بما يُسهم في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية والاقتصادية القائمة بين دولتي الإمارات وأذربيجان الصديقتين التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وتُصدّر الإمارات إلى أذربيجان منتجات التكنولوجيا العالية والإلكترونيات والسلع الصناعية ومواد البناء في حين تستورد منها الفواكه والعصائر والمنتجات المعدنية شبه المصنعة. ويُقدّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 105 ملايين درهم في الفترة من يناير إلى يوليو 2018، وهو ما يزيد بنسبة 67% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. في وقت بلغ فيه إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية بالسوق الأذري نحو 800 مليون دولار، فيما سجلت الاستثمارات الأذرية في الإمارات ما يعادل 300 مليون دولار.