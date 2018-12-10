«فلاي دبي» تعيد إطلاق رحلاتها إلى شيتاغونغ

المصدر: دبي- البيان

أعلنت فلاي دبي أنها ستعيد إطلاق رحلاتها اليومية المنتظمة إلى مدينة شيتا غونغ في بنغلاديش اعتباراً من 20 يناير 2019. وقال سودير سريداران نائب الرئيس للعمليات التجارية لمنطقة الخليج وشبه القارة الهندية وأفريقيا والإمارات في فلاي دبي: نحن سعداء بإعادة إطلاق رحلات فلاي دبي إلى مدينة شيتا غونغ. هذا تأكيد لالتزامنا بخدمة الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشر ومع رحلاتنا اليومية فإننا نتطلع إلى مسافرينا للاستفادة من رحلاتنا المباشرة إلى دبي ومنها إلى العالم".

وستكون هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات وهي الاتفاقية التي بدأت بين الناقلتين في يوليو من العام 2017. بالنسبة لحجوزات الرمز المشترك سيحصل مسافرو طيران الإمارات على وجبات مجانية وأوزان الحقائب لطيران الإمارات على الرحلات التي تشغلها فلاي دبي على الدرجتين السياحية والأعمال.

ومن خلال الشراكة يمكن للمسافرين من بنغلاديش السفر عبر دبي إلى مئات الوجهات حول العالم.

تفاصيل الرحلات

تبدأ أسعار الدرجة السياحية إلى شيتا غونغ من دبي من 1500 درهم فيما تبدأ الأسعار لشيتا غونغ إلى دبي من 490 دولاراً على الدرجة السياحية. يمكن حجز وشراء الرحلات من موقع فلاي دبي الشبكي flydubai.com)) أو من خلال مركز خمة العملاء أو من متاجر فلاي دبي أو من خلال وكلاء السفر.

وتغادر رحلة فلاي دبي رقم FZ589 من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي في الساعة 03:20 وتصل إلى مطار شاه أمانات الدولي في شيتا غونغ في الساعة 10:05 صباحاً بالتوقيت المحلي. وتغادر الرحلة رقم FZ590 من مطار شاه أمانات الدولي في الساعة 11:05 صباحاً بالتوقيت المحلي وتهبط في مطار دبي الدولي في الساعة 15:05 بالتوقيت المحلي.