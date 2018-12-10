55 مليون درهم استثمارات «كينج كويل» حتى 2020

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «كينج كويل» العلامة الإماراتية المتخصصة في في صناعة المراتب، التوسع في الدولة ومنطقة الخليج وشمال أفريقيا بضخ استثمارات جديدة، حيث بلغ حجم استثماراتها حتى اليوم حوالي 50 مليون درهم، وستصل إلى 55 مليون درهم بحلول 2020 لتواكب تطورات النمو الاقتصادي.

وقال سوندار راجان، المدير التنفيذي لشركة دبي لتصنيع المفروشات على هامش مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس إن الشركة تعتزم مواصلة خطتها للتوسع والتي بدأتها قبل فترة بإنشاء 30 مصنعاً في الإمارات، 150 مصنعاً في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان آخرها افتتاحات لعدد من المصانع في المملكة العربية السعودية، وسيفتتح قريباً في مصر.

وأشار إلى أن الحصة السوقية للشركة في الإمارات تصل إلى أكثر من 60% من حصة المراتب الفاخرة في الإمارات، مضيفاً أن «كينج كويل» أطلقت مجموعة من حلول النوم المريحة أيضاً، وكشفت أيضاً عن أربع وسائد جديدة، وتم تصنيع المراتب والوسائد من مواد طبيعية وعالية الجودة وتقنيات مبتكرة.