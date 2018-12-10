إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع «إل-آي- في ريزيدنس دبي مارينا»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إل-آي-في» للتطوير العقاري، أمس، إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع «إل-آي-في ريزيدنس دبي مارينا» السكني. وتشمل هذه المرحلة 40 وحدة بما في ذلك وحدتا «بنتهاوس».

ويعتبر المشروع الذي انطلق في يناير 2018 واحداً من المشاريع القليلة التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، وحقق مبيعات تفوق نسبتها 75% أي ما تفوق قيمته 300 مليون درهم. وأكدت الشركة، أمس، اكتمال هيكل البرج السكني المؤلف من 27 طابقاً مع صب خرسانة سطحه، معتزمةً تسليمه قبل بدء فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال لطيف حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة «إل-آي-في للتطوير العقاري»: شهدنا زخماً قوياً للمبيعات خلال المرحلتين الأولى والثانية. ونعتقد أن مشروعنا سيحافظ على جاذبيته خلال المرحلة الثالثة . ونعتزم إثراء محفظتنا بمشاريع سكنية جديدة في دبي.