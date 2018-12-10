«فالكن ستي أوف وندورز» تستقطب المستثمرين الهنود بمعرض مومباي

المصدر: دبي- البيان

شاركت شركة «فالكن ستي أوف وندورز»، المطوّر العقاري لمشروع «فالكن ستي أوف وندورز» بدبي، في النسخة الهندية من معرض دبي للعقارات التي اختتمت، أمس، في مومباي.

وجاءت المشاركة تماشياً مع استراتيجية الشركة بتعزيز مكانتها الحالية في السوق من خلال توسيع حضورها على المستوى العالمي، والاستفادة من الفرص الواعدة والاهتمام المتزايد للمستثمرين الهنود في قطاع دبي العقاري. كما تأتي استكمالاً لمشاركتها في دورات معرض دبي للعقارات في شنغهاي ولندن هذا العام.

وتعد الإمارات المقصد الأعلى ترتيباً للهنود الذين يسعون إلى الحصول على فرص استثمار عقارية واعدة وطويلة الأمد، حيث استحوذ الهنود على أكثر من 4,600 صفقات بقيمة 8.6 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى ليصبحوا بذلك الأكثر استثماراً في القطاع العقاري في الإمارات، وفقاً للأرقام الصادرة عن أراضي دبي.

وتأكيداً لهذه الإحصاءات، يبقى الهنود بين أكبر مجموعات المستثمرين الأجانب في «فالكن ستي أوف وندورز» حيث يبدون اهتماماً كبيراً بمشروع «العالم في مدينة».

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن ستي أوف وندورز»: جاءت مشاركتنا لتسليط الضوء على مشروع الهرم «سام فيجا»، الذي لفت أنظار المستثمرين الهنود. كما عملنا على توطيد العلاقات مع المشترين الهنود لتعزيز طموحاتهم الاستثمارية المستقبلية في دبي.