«روڤ سيتي ووك» يطرح غرفه للبيع مع حصة 40 % من الإيرادات

المصدر: دبي- البيان

أعلن فندق «روڤ سيتي ووك»، الذي تديره شركة «روڤ للفنادق» طرح غرفه الفندقية للبيع، متيحاً للمستثمرين حصة من الإيرادات بنسبة 40%، وعائداً استثمارياً يصل إلى 8%، فضلاً عن خصم بنسبة 50% على حجوزات الغرف والمطاعم والمقاهي عبر جميع فنادق «روڤ» في دبي، والإقامة مجاناً لمدة أسبوعين كل سنة في فندق «روڤ سيتي ووك».

ويلبي الفندق تطلعات جيل الألفية بموقعه المميز في قلب المدينة على مسافة 15 دقيقة فقط من مطار دبي ، مع إمكانية الوصول سيراً على الأقدام إلى مختلف وجهات وسط مدينة دبي، بما في ذلك «برج خليفة» و«دبي مول» ونافورة دبي و«دبي أوبرا»، كما يقع على مقربة من «دبي أرينا» في «سيتي ووك» وشاطئ جميرا.

ويوفر الفندق للمستثمرين فرصة مثلى للاستثمار في قطاع السياحة المتنامي بدبي مع استعداد المدينة لاستقبال 20 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020، فضلاً عن أكثر من 25 مليون زائر لإكسبو 2020 دبي.

وتحتل دبي المركز الرابع ضمن قائمة أبرز وجهات السفر العالمية والمركز الأول في معدل إنفاق زوار الليلة الواحدة الدوليين وفقاً لنتائج «مؤشر ماستر كارد للمدن العالمية لعام 2018». وبدأ بيع الغرف الفندقية في «روڤ سيتي ووك» أمس بمراكز مبيعات «إعمار».