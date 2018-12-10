«نت آب» تطرح خدمات وحلولاً جديدة للابتكار في بيئة الأعمال السحابية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نت آب» الهيئة المرجعية لبيانات السحابة الهجينة مؤخراً عن خدمات وحلول جديدة للبيانات لتمكين العملاء من الابتكار في بيئة الأعمال السحابية. وفي ظل اعتماد الكثير من الشركات حول العالم حالياً على البيانات كميزة استراتيجية، بات من الضروري الاستفادة من البيئة السحابية لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين تجارب العملاء وتطوير مصادر جديدة للدخل.

ويتطلب الانتقال إلى البيئة السحابية من المؤسسات دمج وحماية وتحسين بياناتها بما يتماشى مع عالم ما بعد اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث يستلزم هذا التحدي خبرة في مجال البيئة السحابية والبيئة متعددة السحابات وهو ما يمكن لشركة «نت آب» فقط توفيره من خلال استراتيجيتها لنسيج البيانات.

وقال ستيوارت بوند، مدير أبحاث تكامل ونزاهة البيانات في شركة «آي. دي. سي» للأبحاث: «تنتقل المؤسسات بشكل ثابت نحو تبني استراتيجيات البيئة السحابية كخيار أول.

وبالنسبة للمؤسسات التي تقوم بتحويل أعمالها إلى التقنية الرقمية، فإن البيئة السحابية لا تقتصر فقط على الاختيار من بين مجموعة محددة من نماذج تسليم المنتجات أو الخدمات مثل البيئة السحابية العامة أو الخاصة أو الهجينة. واستطاعت «نت آب» أن تعزز مكانتها في صدارة الشركات الموفرة لخدمات البيانات المتكاملة والمتسقة لبيئة الأعمال السحابية الهجينة».