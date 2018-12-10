«آي تي إل وورلد» تسعى لتوسيع نطاق أعمالها

المصدر: دبي- البيان

تسعى شركة آي تي إل وورلد، وهي واحدة من شركات إدارة السفريات الأسرع نمواً في المنطقة، إلى توسيع نطاق أعمالها في شمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول العام 2020. وأكدت الشركة، تفاؤلها تجاه العام المقبل على اعتبار أنّها ستعتمد خريطة طريق واضحة المعالم لتطبيق برامج تكنولوجية متنوّعة تهدف جميعها إلى زيادة الكفاءة في العمل.

وساعدت الشركة منذ انطلاقة أعمالها رسمياً في العام 1998، الشركات حول العالم على الاستفادة إلى أقصى حد من المبالغ التي تنفقها على السفر. وبالنسبة إلى مديري السفر والتوريد، تكمن مهمة الشركة في تقديم النصائح لهؤلاء حول كيفية زيادة قيمة برنامج السفر الذي يعتمدونه.

وقال رفيق محمد، الرئيس التنفيذي لشركة آي تي إل وورلد: ساعدنا عملاءنا على السفر بذكاء وتحقيق المزيد بمساعدة فريقنا من الخبراء المهرة والملتزمين. وخير دليل على ذلك هو أنّنا استطعنا الاحتفاظ بنسبة العملاء نفسها في القطاع بالمنطقة (95 % على مدار السنوات العشر الماضية منذ انطلاقة أعمالنا في دول مجلس التعاون الخليجي).