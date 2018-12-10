«كورسيرف» تقدم نموذجاً تشغيلياً مبتكراً لإدارة المرافق في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت كورسيرف، وهي شركة متخصصة في تزويد حلول للمنشآت مقرها في الإمارات عن نموذج تشغيلي مبتكر غير تعاقدي يقدم خدمات تفاعلية ووقائية على مدار الساعة.

ويوفر النموذج التشغيلي خدمات إدارة المرافق من دون حاجة للارتباط التعاقدي، معززاً بنظام يعمل على إدارة الممتلكات بشكل يتسم بالفعالية والكفاءة. ويتيح نظام العقد غير الملزم للعملاء فرصة التواصل المباشر مع فريق كورسيرف لخدمة العملاء المتواجد في مقر الشركة على مدار الساعة، ويتضمن النموذج المبتكر تطبيقاً شاملاً للتقنيات الحديثة عبر خدمات شركة كورسيرف بما في ذلك، الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وخدمة (@Your Door) للعملاء.

وبالنظر إلى حاجة السوق الإماراتية الملحّة إلى توافر خدمة إدارة المرافق عند الطلب، قامت كورسيرف بإطلاق خدمة (@Your Door) لتوفير خدمة تتميز بالفعالية والكفاءة في جميع الأوقات والأماكن مع التركيز على أعلى مستويات خدمة العملاء.

وقالت مليكة بهاتي، المدير العام لشركة كورسيرف لإدارة المنشآت: تضم محفظة شركة كورسيرف الحالية عدداً من من المشاريع الرئيسة في الإمارات. وتضم عقوداً سكنيةً وتجاريةً وصناعيةً. وتشمل المشاريع الرئيسة كلاً من حياة ريزيدنس في دائرة قرية جميرا، وإسكان الروابي في ورسان، والبيادر في أبراج بحيرة جميرا، والمجموعة الهندسية للمقاولات ومكاتب أبانوس الرئيسة في حي القوز، ومجمع دبي للاستثمار، إضافة إلى فلل أكسفورد في دائرة قرية جميرا.