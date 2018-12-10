«جوائز مينا ديجيتال» تكرّم التميز في الابتكار الرقمي والإعلامي

المصدر: دبي - البيان

تكرم النسخة الخامسة من حفل توزيع «جوائز مينا ديجيتال» المقرر إقامتها في 12 ديسمبر في حي دبي للتصميم التميز في مجال الابتكار الرقمي والإعلامي في المنطقة ضمن 7 مجموعات: الأداء، والهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمجموعة المتكاملة، والمجموعة الخاصة، والأصول الرقمية، واستخدام الوسائل الرقمية في القطاع.

ويفتح باب المشاركة أمام جميع اللاعبين الرقميين، سواء كانوا عملاء أو وكالات أو منتجين. ويمكن لأي جهة لديها عمل رقمي مناسب ويتوافق مع شروط التقديم، إرسال طلب مشاركة عبر الموقع الإلكتروني:.menadigitalawards.com ويمكن المشاركة في إحدى الفئات التالية ضمن مجموعة «الأداء»: «أفضل حملة تسويق من حيث البحث على الإنترنت»، و«أفضل استخدام للبيانات»، و«أفضل حملة من حيث الأداء»، و«أفضل استخدام للمحتوى الرقمي عبر المنصات».

وضمن مجموعة «الهاتف المحمول»، يمكن المشاركة في فئة «أفضل تطبيق» (هاتف محمول/‏ جهاز لوحي)، أو «أفضل استخدام للهاتف المحمول»، أو «أفضل استخدام لتجارة الهاتف المحمول». بينما تشمل مجموعة «وسائل التواصل الاجتماعي» فئات «أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي» (ضمن 3 تصنيفات- الميزانية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة)، و«أفضل استخدام للفيديو»، و«أفضل حملة تسويق فيروسي».

أما المجموعة «المتكاملة»، يمكن المشاركة ضمنها في فئتي «أفضل الحملات الرقمية المتكاملة» و«أفضل الحملات الإعلامية المتكاملة».