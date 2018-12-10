1.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.5 مليار درهم، حيث تم تسجيل 138 مبايعة بقيمة 650 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم و116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 150 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى. وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم. وتصدرت الخليج التجارب المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 850 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 820 مليون درهم و26 رهن فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 210 ملايين درهم ورهن في الرفاعة بقيمة 176 مليون درهم.