شراكات رائدة وصفقات بملايين الدولارات في «غلف هوست 2018»

رسّخ معرض غلف هوست 2018 مع المعارض السنوية الثلاثة المتخصصة في صناعة الأغذية، التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي بصورة متزامنة، مكانتها في قطاع الخدمات الغذائية في المنطقة، وشهدت دورة هذا العام إبرام صفقات تجارية وشراكات جديدة ومشروعات واعدة بملايين الدولارات بين الجهات العارضة وكبار صنّاع القرار في القطاع.

وفي خضم التحوّل غير المسبوق للقطاع في الشرق الأوسط وأفريقيا وتفضيلات المستهلكين المتغيرة بسرعة، أثبت جلف هوست جدارته بالمكانة التي حظي بها بسرعة لافتة معرضاً متكاملاً لخدمات الضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، لا سيما مع مشاركة أهم الأسماء في القطاع، والتي قدمت أحدث الحلول المصممة لمواكبة الطلب المتنامي لزيادة الكفاءة والإنتاجية والقيمة، ويعكس في الوقت ذاته مستوى عال من الوعي البيئي.

وبالتزامن مع معرض غلف هوست، أُقيمت معارض سيفيكس ويامكس الشرق الأوسط ومهرجان المأكولات المتخصصة التي استعرضت أحدث الاتجاهات المصممة خصيصاً لقطاع الأغذية والمشروبات الإقليمي. ووفرت المعارض الأربعة مجتمعة منصة لـ 2500 علامة تجارية قدمت أكثر من 8 آلاف منتج، واستقطبت عشرات آلاف الزائرين على مدار 3 أيام.

وإلى جانب الصفقات والاتفاقات التجارية التي تم إبرامها خلال معرض غلف هوست، شهد مؤتمر تطوير المطاعم في معرض غلف هوست، الذي يُقام برعاية المركز الدولي لفنون الطهي في دبي ومنتدى الشرق الأوسط للأغذية، مشاركة كبار الأسماء في قطاع المأكولات والمشروبات لخطط أولية مبتكرة في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة، من خلال سلسلة من تجارب التعلم المفتوحة.

قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: تبدي الجهات العارضة مستوى متنامياً من الاهتمام والسعي لإيجاد شركاء جدد على أساس سنوي، فيما سجل العارضون المشاركون للمرة الأولى نتائج فاقت توقعاتهم الخاصة، كما أشاد الزائرون بمستوى الجودة والابتكار للمنتجات المعروضة، ما يؤكد أن المعارض الأربعة تفي بوعودها مجدداً لتسهم في رسم ملامح جدول أعمال ومستقبل قطاع خدمات الأغذية في المنطقة. وأضافت: مثل مؤتمر تطوير المطاعم في معرض غلف هوست إضافة جديدة، حيث جمع بعض أبرز أسماء القطاع لاستعراض الرؤى الثاقبة والتوقعات والنصائح القيمة التي عززت من أهمية وتفرد غلف هوست، لاسيما أن التخطيط قد بدأ بالفعل لتنظيم النسخة المقبلة من معارض المأكولات المتخصصة، بما يرتقي إلى مستويات جديدة. دبي- البيان