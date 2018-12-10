«ذا أوتلت فيليدج» تحتضن فعاليات احتفالية وتقدم جوائز للزوار

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «ذا أوتلت فيليدج»، وجهة التسوق والترفيه الداخلية من مِراس، تقديم روزنامة غنية بالفعاليات والأنشطة لجميع أفراد العائلة خلال موسم الكريسماس وعيد الميلاد. وسوف تتحول الوجهة خلال الفترة من 13 حتى 29 ديسمبر الجاري إلى أرض عجائب فريدة من نوعها، تحتضن ديكورات وأعمالاً تزيينية كبيرة الحجم مثل الغزلان والدببة وصناديق الهدايا وغيرها، مما يوفر أجواء أعياد جذابة وزاخرة بالأضواء المدهشة في الوجهة التي تستوحي تصاميمها المعمارية من مدينة توسكانا الإيطالية الخلابة.

وستقوم شخصيات الأقزام المحببة وشخصيات أخرى بنشر أجواء البهجة والفرح عبر التجول في أنحاء الوجهة، وأداء بعض الألعاب البهلوانية على الدراجات. ويمكن للأطفال زيارة مصنع هدايا الأقزام لكتابة رسائلهم إلى بابا نويل، والحصول على فرصة الاشتراك بالجوائز الأسبوعية الحصرية. وبإمكانهم أيضاً الالتقاء به شخصياً خلال فعاليات الاستقبال التي ستجري في احتفالات موسم الأعياد. كما سيتمكن الأطفال من صناعة هداياهم المفضلة والحصول على مساعدة شخصيات الأقزام لتزيينها وتغليفها.

وعلاوة على ما سبق، تتيح عروض حملة «أنفق واربح» لدى المتاجر المشاركة فرصة مثالية للزوار للاستفادة من جوائز حصرية خلال الاحتفالات. بحيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون مبلغ 200 درهم الفوز ببطاقة الهدايا الجديدة من مِراس، التي تأتي مع 5000 درهم والتي تفتح الأبواب لعالم غير مسبوق من تجارب أساليب الحياة العصرية في أنحاء دبي.

يذكر أن «أوتلت فيليدج» تقع في جبل علي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ويمكن الوصول إليها بسهولة من دبي وأبوظبي.