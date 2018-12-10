الثلوج تهطل في «فستيفال باي» ابتهاجاً بالكرنفال الشتوي

المصدر: دبي - البيان

أعلن «دبي فستيفال سيتي مول» عن افتتاح الكرنفال الشتوي في منطقة الواجهة المائية «فستيفال باي»، حيث يرحب بالعائلات والمتسوقين مع مجموعة استثنائية من الفعاليات المفعمة بالبهجة والأجواء الاحتفالية. وكان الكرنفال قد انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى 25 ديسمبر الجاري ويقدم كوكبة من الأنشطة الفريدة من نوعها، بما في ذلك المتاجر المؤقتة، بالإضافة إلى تجربة تساقط الثلوج.

ولا يكتمل رونق الكرنفال الشتوي دون الزينة المذهلة والفعاليات الخاصة التي تستحضر في الذهن ذكريات الطفولة وتتيح للأطفال فرصة قضاء وقتٍ ممتع بصحبة عائلاتهم. وستشهد منطقة «فستيفال باي» للمرة الأولى، هطول الثلوج والتي ستحولها كل مساء إلى أرض من عالم الخيال، في حين تستمر عروض الموسيقى الحية على مدار اليوم.