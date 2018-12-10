أبوظبي تستضيف اليوم المؤتمر العالمي للتميز المؤسسي

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق اليوم أعمال المؤتمر العالمي للتميز المؤسسي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتستضيفه أبوظبي للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط ويستمر ثلاثة في فندق أبراج الاتحاد. بمشاركة نحو 250 خبيراً إقليمياً وعالمياً في مجالات الجودة والتميز المؤسسي يمثلون نحو 35 دولة، بالإضافة إلى حضور ما يزيد على 700 مشارك من المعنيين والمتخصصين في مجالات الامتياز والتميز والابتكار والاستدامة.

يأتي تنظيم الحدث بدورته الرابعة والعشرين بالتعاون مع مؤتمر المنظمة العالمية الآسيوباسفيكية للجودة والتي تعتبر أكبر منظمة ذات نفع عام متخصصة في مجال الجودة والتميز المؤسسي وتتشكل عضويتها من حوالي نصف مليون نسمة يمثلون جميع دول جنوب شرق آسيا بداية بالصين واليابان والهند وإندونيسيا وباكستان وماليزيا وسنغافورة بالإضافة إلى أميركا، المكسيك، أستراليا، نيوزيلندا وغيرها من الدول.

ومن الفعاليات العالمية المهمة التي سيتضمنها المؤتمر المسابقة الدولية لأفضل الممارسات وجائزة الابتكار على مستوى المؤسسة والمؤتمر الدولي الثاني عشر للمقارنة المعيارية والجائزة العالمية السادسة للمقارنة المعيارية ومؤتمر المشاركة في أفضل الممارسات لجائزة الشيخ خليفة للامتياز.