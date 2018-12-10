«هافاس» تفوز بعقد ترويج الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- البيان

فازت «هافاس باريس» بعقد للعمل مع «الشركة الفرنسية للمعارض من أجل تعزيز استراتيجيتها الهادفة إلى الترويج للجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي». وستعمل الشركة الفرنسية مع مكتبي «هافاس باريس» و«هافاس دبي» مجتمعين على مدار عامين ونصف العام على تطوير وتطبيق استراتيجيتها للعلاقات العامة من أجل تعزيز طموحات فرنسا الوطنية في هذا الحدث العالمي.

وبدأت «هافاس باريس» مهامها اعتباراً من مطلع ديسمبر الجاري، وستتولى أول حدث كبير، هو الكشف عن تصميم الجناح الفرنسي الذي اختارته الشركة الفرنسية، في يناير 2019.

وسيتبع ذلك، إطلاق العديد من المشاريع، بما في ذلك شعار «نور الأنوار» الذي يتميز به الجناح في «إكسبو 2020» بنسخته الجديدة، مع تسليط الضوء على معالم البناء البارزة، وأخيراً إطلاق حملات العلاقات العامة التقليدية والإلكترونية مباشرة من دبي خلال فترة المعرض التي تمتد لستة أشهر.

وقال جوليان كاريت، الرئيس التنفيذي لـ«هافاس باريس»: «نحن فخورون بشكل خاص بهذا المشروع الجديد، والذي سوف ينشر نقاط القوة التي تتمتع بها فرنسا في معرض إكسبو 2020 الذي يعتبر واحداً من أبرز الأحداث العالمية، إذ يجمع ما بين كل ما لدينا من خبرات في المجالات الاستشارية والعلاقات العامة والإعلام والوسائط الإلكترونية، وإنتاج المحتوى من أجل تلبية كل المسائل العميقة والمتنوعة المتعلقة بالجناح الفرنسي».

وستقوم الشركة الفرنسية للمعارض ببناء ودعم أفضل سمعة للجناح الفرنسي بين جميع المشاركين؛ من أجل ضمان أن تأتي مشاركة فرنسا في هذا المعرض بأفضل صورة. ويعد «إكسبو 2020» الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور والمحترفين، تحدياً كبيراً وفرصة بالنسبة لفرنسا.

وستشكل هذه المناسبة الدولية الكبيرة فرصة سانحة لفرنسا لكي تستعرض ابتكاراتها وتعزيز خبراتها الصناعية والتقنية، ومشاركة رؤيتها المستقبلية التي تركّز على المدن الذكية والتطور الرقمي الحضري والإقليمي، بالإضافة إلى الوفاء بأهداف «قمة كوكب واحد» المناخية.

ويهدف الجناح الفرنسي إلى الإضاءة على التراث الفرنسي العريق والمشهد الإنساني الغني والفلسفة والفنون والثقافة والتفكير الريادي والتقدم العلمي والتقني، في حين سوف يسهم في تعزيز جاذبية فرنسا في المجالات السياحية والصناعية.

ولتحقيق أفضل النتائج، تعمل "هافاس باريس" و"هافاس دبي" على تكوين فريق عمل يضم مجموعة من الخبراء في مجال العلاقات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في كل من فرنسا ودبي.