تعاون بين الشارقة والمعهد البريطاني للمحكّمين

المصدر: الشارقة - البيان

أبرم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، ومقره لندن، بهدف تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الصلة بالتحكيم التجاري إلى جانب الاستفادة من خبرات المعهد في مجالات التدريب والتأهيل.

جرت مراسم التوقيع في مقر مركز (تحكيم) في الشارقة، وأبرمها أحمد العجلة، مدير مركز (تحكيم)، وأنتوني أبراهامز، مدير عام المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، بحضور عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز (تحكيم)، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمركز، في حين حضر عن جانب المعهد البريطاني، ليونورا ريزنبرج، رئيس فرع الإمارات للمعهد البريطاني الملكي للمحكمين، ودانييل براون، عضو المعهد.

ويعد المعهد البريطاني الملكي للمحكمين من المؤسسات الرائدة على صعيد العالم في إدارة وحل النزاعات، كما يعد من المؤسسات غير الربحية التي تقدم برامج تدريبية متخصصة من خلال شبكة عالمية تتضمن نحو 15000 عضو في 133 دولة.

وقال عبدالله دعيفس: «نحن سعداء بهذا التعاون مع المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، الذي يعد من أعرق المراكز عالمياً، ولديه من الخبرات والتجارب ما يمتد لأكثر من 100عام في مجال التدريب والتأهيل القانوني المتخصص. ويأتي التوقيع استكمالاً للخطة التي وضعها المركز والرامية إلى بناء شبكة من التحالفات والشركاء في مختلف دول العالم».