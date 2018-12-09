«تايجر» تنتهي من برج «الرشيد 3» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «تايجر» العقارية الانتهاء من تنفيذ مشروع برج «الرشيد 3» في منطقة الخان بإمارة الشارقة. يضم المشروع 300 شقة سكنية للإيجار تتنوع من 1-2-3 غرف وصالة، ويتكون من طابق أرضي ويرتفع 30 طابقاً، حيث باشرت الشركة تأجير الوحدات السكنية به. وكشفت «تايجر» أن محفظة الوحدات السكنية المؤجرة لدى الشركة قد ارتفعت إلى 11500 وحدة سكنية مؤجرة ضمن 50 برجاً في الشارقة.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي للشركة: «إن «تايجر» حريصة على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التي أطلقتها مؤخراً، ومع الانتهاء من تنفيذ برج الرشيد 3 والبدء بتأجير وحداته السكنية، فإن الشركة تواصل تنفيذ 3 أبراج سكنية تضم 1100 شقة في الشارقة ويتوقع الانتهاء من تشييدها في العام 2019».

وأضاف: «إن المشاريع السكنية في الشارقة تشهد إقبالاً كبيراً من قبل العوائل والمقيمين، ولذلك تحرص تايجر على توفير مختلف الخدمات والمرافق التي يبحث عنها المستأجرون وتوفير طرق سداد للقيمة الإيجارية على دفعات ميسرة».

وأعربت «تايجر» عن أملها أن يشهد السوق العقاري في الشارقة حركة نشطة في ظل المشاريع والمبادرات المتنوعة التي تطلقها حكومة الشارقة.