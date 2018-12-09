«إيجل هيلز» تعرض مشاريعها في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «إيجل هيلز الشارقة» عن مشاركتها في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018 الذي يقام غداً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتأتي مشاركة الشركة في هذا الحدث بوصفها جهة عارضة وراعياً بلاتينياً، بهدف عرض مشاريعها العقارية السكنية والتجارية وتلك الخاصة بالضيافة والحياة العصرية في جزيرة مريم، إضافة إلى الفرص الاستثمارية أمام العملاء والمستثمرين المحتملين.

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجل هيلز»: «تلتزم الشركة برفع معايير سوق الاستثمار العقاري بالشارقة، ونحن حريصون على الإسهام بطرق مبتكرة لتعزيز واقع القطاع العقاري في الإمارة بشكل أكبر، ونهدف من مشاركتنا في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018 إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والتقدم المحرز في مشاريعنا في الشارقة التي تستقطب كبار المستثمرين من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ونحن على ثقة أن هذا المنتدى سيكون منصة مثالية لتعزيز حضورنا في السوق، وفي الوقت نفسه الترويج لإمارة الشارقة بوصفها وجهة سياحية وسكنية مثالية».

وتعد جزيرة مريم مشروعاً تطويرياً يمتد على مساحة 460 ألف متر مربع، ويوفر إطلالات رائعة على الخليج العربي وأفق مدينة الشارقة. ويشتمل المخطط الرئيس لهذا المشروع على شقق سكنية راقية ومتاجر للبيع بالتجزئة.