«إكسبو الشارقة» يستضيف «ستيل فاب» الشهر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف مركز «إكسبو الشارقة» الدورة الـ15 من معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب 2019» المقرر إقامته خلال الفترة 14-17 يناير المقبل، لتشكل باكورة الفعاليات الاقتصادية والأحداث التجارية الكبرى التي سينُظمها ويستضيفها المركز في موسم العام الجديد.

ويتوقع أن يستقطب «ستيل فاب»، الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في نسخته الجديدة، أحدث ابتكارات أكثر من 1000 علامة تجارية دولية في عالم التصنيع، ستتوزع على ست قاعات تحت مظلة مركز «إكسبو الشارقة».

وأطلق «إكسبو الشارقة» استعداداته لاستضافة نخبة من أهم المُصنّعين والمُورّدين وخبراء الصناعة العالميين، تضم أكثر من 300 شركة مُتخصصة في مجال اللحام والقصّ والجلخ ومعدات وأدوات تصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة وغيرها من التقنيات والحلول والخدمات المساندة.

وتقام فعاليات «ستيل فاب»، الذي يشهد مشاركة العديد من الأجنحة الوطنية، ويحظى بدعم عدد من الاتحادات الدولية الرائدة في قطاع الأعمال المعدنية، بالتزامن مع الدورة الرابعة من «معرض فاستنرز وورلد الشرق الأوسط» المتخصص بوسائل التثبيت الصناعية.

وقال سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، إن المركز أطلق استعداداته لاستضافة أولى فعالياته للموسم الجديد الحافل بالأحداث الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية التي تُعزز مكانة الشارقة.