كلية الأعمال في «ولونغونغ» تعيّن عميداً

المصدر: دبي- البيان

عُين البروفيسور مارك جابوت الخبير التسويقي المشهور دولياً والعميد السابق لكلية الأعمال بجامعة أديلايد، عميداً جديداً لكلية الأعمال بجامعة ولونغونغ في دبي.

تقلد البرويسور جابوت مناصب قيادية أكاديمية على مدار 20 عاماً، ولذلك فهو رائد مميز في مجال التعليم العالي، وتشمل خبراته مجالات التسويق وتسويق الخدمات وسلوك المستهلك وسياسة المستهلك.

«أنا سعيد للغاية للمساهمة في تحقيق تطلعات ورؤى جامعة ولونغونغ الشهيرة في دبي، وقد اتخذت الجامعة مقرها في دبي وهي تُعد مركزاً دولياً للأعمال ذات تطلعات طموحة نحو الإبداع والابتكار، كما أنني سعيد بإعطائي فرصة المشاركة مع الشركات والحكومة في فهم التحديات وعوامل النجاح».

وعقب البروفيسور محمد سالم زين، رئيس جامعة ولونغونغ في دبي: «يسعدنا الترحيب بالبروفيسور جابوت في فريقنا؛ فهو يتمتع بعلم وفير وخبرة ممتدة وأنا على يقين بأنه من خلال عمله في كلية الأعمال بجامعتنا سيواصل بناء جيل جديد من القادة ذوي تعليم عالي المستوى».

خلال فترة عمله في كلية الأعمال بجامعة أديلايد، قام البروفيسور جابوت بإعادة هيكلة كلية الأعمال حيث إنها أصبحت كلية واحدة بعد أن كانت تنقسم إلى كليتين منفصلتين، كما وضع هيكلاً جديداً للحوكمة والدعم الإداري، وبدأ عملية منح شهادة ماجستير إدارة الأعمال عبر الإنترنت.

البروفيسور جابوت باحث بارع نشر أربعة كتب وأكثر من 50 فصلاً ومقالاً، وهو حالياً عضو في ثلاثة مجالس تحريرية في ثلاث صحف دولية في مجال التسويق.