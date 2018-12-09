«تشاينا إكس دي» تتوسع بمصنع في «جافزا»

المصدر: دبي- البيان

قامت «تشينا إكس دي» (China XD)، واحدة من شركات الكيماويات المتخصصة في الصين، ومن بين أكبر 500 شركة كبرى غير مملوكة للحكومة، بافتتاح منشأة جديدة لفرعها «أيه آي كومبونانتس ماتيريالز إف زد إي»، في جافزا.تعمل الشركة في تطوير وتصنيع وبيع مواد البوليمر المركب لصناعات السيارات العالمية. ويمثل افتتاح المنشأة الجديدة المرحلة الأحدث في تطور جافزا، باعتبارها الوجهة المفضلة للصناعات التكنولوجية العالمية في دولة الإمارات وعبر المنطقة.

وتشمل خطوط الإنتاج الرئيسة التي تنتجها وتطورها وتبيعها «تشينا إكس دي»، منتجات للطباعة ثلاثية الأبعاد، وخيوط ومساحيق قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد ومواد مركّبة حيويّة، ومركّبات الكتل الحيوية وأشباك النيلون النفطية طويلة السلسلة، إضافة إلى السبائك والبلاستيك الهندسي المتطور.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: «نرحب بقرار تشاينا إكس دي لتوسيع عملياتها في جافزا من خلال منشأة تصنيع متطورة لمنتجات التكنولوجيا المتقدّمة. إنه إنجاز جديد لموانئ دبي العالمية وجافزا في الوقت الذي نواصل فيه المساهمة في النمو الاقتصادي وتماشياً مع استراتيجية دبي الصناعية 2030. ونشكر تشاينا إكس دي على الثقة التي وضعتها في قدرة جافزا على دعم خططها للنمو والتوسع».

وقال جي هان، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «تشاينا إكس دي»: «بصفتها أول شركة تصنيع مواد جديدة انطلقت من الصين لبناء منشأة إنتاج في الشرق الأوسط، ستلعب منشأة «دبي شيندا» (إيه آي كومبونانتس ماتيريالز إف زد إي) في دبي دوراً حيوياً مركزاً لوجستياً وتصنيعياً مع التركيز على المواد المركبة من البوليمر الفائقة الجودة، بما في ذلك سبائك النيلون طويلة السلسلة وغيرها من اللدائن الهندسية المتخصصة لتطوير منتجات الشركة وضمان الجودة في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي».