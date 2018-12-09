فيتنام تعزز التجارة مع المنطقة عبر «بوابة دبي 2018»

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي مؤخراً جلسة تفاعلية حول الدورة الرابعة من «بوابة دبي 2018» التي أقيمت في فندق روز ريحان بدبي، ناقشت خلالها دور مجتمع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وفيتنام وكيفية تعزيز الأعمال المشتركة.

وأكد فان تي، المدير التنفيذي لشركة VANTT للاستشارات، ومنظم الجلسة التفاعلية، أن دبي هي عالم من الفرص وتتوسع باستمرار وتتطور، وأنها توفر إمكانات هائلة لجميع قطاعات الأعمال لترسيخ نفسها والازدهار في المنطقة.

وأضاف فان تي أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، وبدعم من بوابة دبي، رأينا الشركات الفيتنامية تبدأ في إحداث تأثير كبير في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، ونريد أن نرى استمرار ذلك.

وقال تي: «تقوم «بوابة دبي» بتنظيم اجتماعات نصف سنوية وتدعو أصحاب الأعمال الفيتناميين الرئيسيين والرؤساء التنفيذيين والخبراء في مجالات تخصصهم إلى حدث يستمر لمدة ثلاثة أيام لتقديمهم إلى الخبراء ذوي التفكير المتشابه في دبي، الذين يمكنهم مساعدتهم في إنشاء الشركة، وتقديم المشورة القانونية، الاستثمار والمشورة والدعم العامين في إنشاء وتنمية الأعمال التجارية في دولة الإمارات. إن الحدث الذي استمر ثلاثة أيام هو تفاعلي ويقدم لكل مندوب فرصة تقديم العلاقات والشبكات وبناء العلاقات وطرح الأسئلة واستكشاف مدينة دبي الرائعة».

ونوّه فان تي إلى وجود فجوة بين رجال الأعمال في المنطقة ونظرائهم ومجتمع الأعمال الفيتنامي، ومن خلال عدد من المبادرات نسعى إلى سد هذه الفجوة عبر دبي، حيث تمثل دبي مركزاً فريداً للفرص التجارية مع مجتمع متعدد الثقافات من أنحاء العالم يعيشون في وئام بأسلوب حياة فريد وفاخر. نعمل الآن على سد الفجوة بين الشركات الفيتنامية والمحلية لتعزيز قطاعات مختلفة مثل التجارة والسياحة والصحة والضيافة وغيرها الكثير.

كما ذكر فان تي أن فريق إكسبو 2020 حضر آخر حدث له وقدم عرضاً تفصيلياً يوضح الفرص المتاحة لعام 2020 وقدم الدعم أيضاً لهذه المبادرة.

وأضاف أنه من خلال الأحداث السابقة، فإن رجال الأعمال يفهمون ما نقوم به، ومن خلال الدعم الموسع من الهيئات الحكومية المحلية، فإننا نضمن أن مهمتنا ستنجح في جلب المزيد من الأعمال إلى السوق المحلية.

من جانبه، قال تاركيجان فايبي، الشريك الإداري في آي بي جي كونسلتينغ: «إن حدث بوابة دبي كان فرصة رائعة للتواصل مع العقول العظيمة ومعرفة الفرص الاستثمارية في مختلف الصناعات. وتتمثل الفرصة التي توفرها VANTT للاستشارات في تلبية الأعمال الناجحة وكيفية نجاحها في السوق المحلية».

فيما قال نجوين مينه تشاو، مدير الأعمال في TC Distribution & Trading Co. Ltd: إن «منطقة الشرق الأوسط تتمتع بإمكانات هائلة للمنتجات الفيتنامية، ونحن متفائلون بأن دبي ستكون فرصة عظيمة لنا للقيام بأعمال تجارية. نحن نبحث عن شريك محلي لجلب منتجات فيتنامية مختلفة إلى السوق المحلية».