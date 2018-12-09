«اللولو هايبر ماركت» تفتتح متجرها الـ 157 عالمياً في الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت مجموعة اللولو هايبر ماركت، أكبر سلسلة متاجر في قطاع التجزئة في المنطقة، أمس، أحدث متاجرها في منطقة المجاز بإمارة الشارقة.

وقام بافتتاح الهايبر ماركت الجديد الذي يحمل الرقم 157 على الصعيد العالمي، الدكتور راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة «سيوا»، وبحضور عدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال.

يقع متجر اللولو هايبر ماركت الجديد في شارع الملك فيصل - منطقة المجاز 1، لتلبية احتياجات سكان منطقة المجاز وغيرها من المناطق المُجاورة، ويمتدّ على مساحة شاسعة تصل إلى 115 ألف قدم مربعة.

وتمّ تصميمه وفقاً لأحدث مفاهيم مساحة تجارة التجزئة وباستخدام التقنيات الحديثة المُتطوّرة لتسهيل عملية التسوّق والعرض أمام المتسوقين.

وقام الدكتور راشد الليم وكبار الشخصيات بعد الافتتاح بجولة في الهايبر ماركت الجديد يرافقهم يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لمجموعة اللولو الدولية، حيث أطلعهم على الأقسام والمرافق المختلفة للمتجر.

وقال يوسف علي موسليام: «هذا هو متجرنا السابع في الشارقة، الأمر الذي يُبرز زيادة الطلب على المُنتجات ذات القيمة العالية المُتوافرة لدينا، ونحن سعداء للغاية بأن نتمكّن مرة أخرى من تقديم تجربة تسوّق من الطراز العالمي لسكان المجاز والمناطق المجاورة».

وأضاف موسليام: «إن خططنا التوسعية ثابتة، حيث سنقوم بافتتاح سبعة متاجر أخرى في الشارقة، اثنان منها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، ونشعر بالامتنان والتقدير للدعم والرعاية التي نتلقّاها من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والمواطنين والمقيمين».