«حديد الإمارات» تستعرض الآفاق المستقبلية للصناعة في مؤتمر بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة حديد الإمارات أكبر مصنع متكامل للحديد في دولة الإمارات والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، عن مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب (MEIS) والذي يعقد خلال الفترة بين 10 و12 ديسمبر الجاري في فندق جراند حياة دبي.

وتتميز مشاركة «حديد الإمارات» في المؤتمر بصفتها الراعي البلاتيني للفعالية التي تستضيف نحو 800 مختص في مجال الحديد والصلب من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستستعرض منتجاتها عالية الجودة من الحديد، المصممة وفقاً لأعلى معايير التصنيع المعتمدة عالمياً لتلبية متطلبات واحتياجات عملائها.

وسيشارك المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، كمتحدث رسمي ضمن اجتماعات اللجنة التنفيذية للمؤتمر، من خلال الجلسة الحوارية التي ستعقد تحت عنوان «التعلم من دورة الركود إلى الربح في عام 2019»، والتي ستركز على المستقبل القريب وقصير المدى لصناعات الحديد والصلب. وسيتحدث الرميثي خلال الجلسة الحوارية عن رؤيته حول القطاع ووضعه الجاري في المنطقة، بصفته الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال إنتاج الحديد بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الرميثي: «تهدف شركة حديد الإمارات من مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، والذي يعقد سنوياً، إلى بحث الاتجاهات الحالية للقطاع ومناقشة آفاقه المستقبلية».

وأكد سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات أهمية هذه الفعالية في قطاع الحديد والصلب، وهو ما حفّز الشركة لتكون الراعي البلاتيني، حيث ستسلط الشركة الضوء على دورها المتواصل في دعم القطاع الصناعي بما يتماشى مع المكانة التي حققتها باعتبارها شركة عالمية رائدة تتميز بمنتجاتها المبتكرة وعالية الجودة.

كما ستستعرض شركة حديد الإمارات خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من منتجاتها الفريدة والمصممة لتلبية أعلى معايير الجودة العالمية.