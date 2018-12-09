208 شركات عاملة بصناعة المنتجات الورقية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تقريراً حول صناعة المنتجات الورقية يضم إحصائيات يحتاجها رجال الأعمال الجدد الراغبون في إقامة مشروع لصناعة المنتجات الورقية للتعرف إلى عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بإمارة دبي، وعدد الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها، مع تسليط الضوء على حركة دخول الشركات تاريخياً بدءاً من عام 1963 وحتى عام 2018، للتوصل إلى تحديد حجم الطلب المتوقع، ومنه تحديد الطاقة الإنتاجية، وحجم التوسع المستقبلي.

خامات

ويتزامن إصدار هذ القرير مع معرض الورق - بيبر أرابيا 2018 الذي سينظم في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 16 - 18 ديسمبر الجاري، حيث سيركز على الورق، والمحارم الورقية، والتحويل، والورق المقوى المموج، وخامات التغليف، وإعادة التدوير، ولباب الورق، والآلات، والكيماويات، والمنتجات النهائية.

وأظهر التقرير أن عدد الشركات العاملة في صناعة الورق قد وصل إلى 208 شركات فعالة، وارتفع العدد بشكل ملحوظ منذ عام 1963 وحتى سبتمبر 2018، حيث ارتفع عدد الشركات من 29 شركة خلال الفترة 2008-2012 إلى 65 شركة وبمعدل نمو قدره 124% خلال الفترة المذكورة.

وتشغل الأنشطة الصناعية في إمارة دبي مساحة واسعة ما بين الأنشطة الاقتصادية الأخرى الفاعلة في الإمارة، ويعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية على التحديث الدائم لهذه الأنشطة ووضع القوانين المنظمة لعملها، كما تسعى إلى استحداث أنشطة صناعية جديدة حسب متطلبات مجتمع الأعمال والسوق المحلية والعالمية.

أنشطة

وأشار التقرير إلى أن «صناعة الأوعية والصناديق من الكرتون» تشكل أكبر عدد من الأنشطة (100)، تلتها «صناعة العلب والعبوات الورقية» (60)، ثم نشاط «صناعة مواد التغليف والتعبئة» (46)، و«صناعة المناديل والمناشف الورقية» (40)، و«صناعة الأكياس الورقية» (34).

وسلط التقرير الضوء على توزيع الشركات الفعالة حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى في منطقة بردبي (138) بنسبة 66%، تلتها ديرة (70) بنسبة 34%. وأوضح التقرير أيضاً توزيع الشركات حسب أبرز مناطق فرعية، والتي كانت كالآتي مجمع دبي للاستثمار الأولى (21)، القوز الصناعية الرابعة (20)، عيال ناصر (11)، مجمع دبي للاستثمار الثانية (11)، منخول (10)، أم رمول وجبل علي الأولى (9) لكل منهما، القوز الأولى والقوز الصناعية الثانية (8) لكل منهما، الخبيصي والسوق الكبير والقصيص الصناعية الثانية وجبل علي الصناعية الأولى ورقة البطين (6) لكل منها، والقصيص الأولى (5).

ووجه التقرير رجال الأعمال الجدد الى إجراء دراسة مسبقة حول حجم الطلب في الأسواق المستهدفة، حيث إن حجم البيع المتوقع في السوق المحلي وفرص التصدير للأسواق المجاورة يحدد الاستطاعة الإنتاجية لآلات إنتاج المناديل الورقية فيما يجب أيضاً تحديد مواصفات المنتج المطلوب