تكريم «اقتصادية عجمان» لجهودها في حماية المستهلك ومراقبة البضائع

المصدر: عجمان - البيان

كرّم ممثلو نخبة من العلامات التجارية العالمية والشركات القانونية، أبرزهم شركة المجموعة القانونية ومكتب التميمي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، تقديراً لجهود الدائرة التي تبذلها في سبيل حماية المستهلكين ومراقبة السلع والبضائع، فضلاً عن حملاتها الرقابية المستمرة لتأمين الأسواق الاستهلاكية في الإمارة ومصادرة البضائع والمنتجات المقلدة واتخاذ الإجراءات الرادعة وفق القانون.

وأكدت إدارة الرقابة وحماية المستهلك التزام الدائرة الكامل عبر كل إداراتها وأقسامها بالمراقبة والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها مواصفات الجودة، انطلاقاً من دورها بتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق الإمارة ومن أجل حفظ حقوق الشركات الكبرى أصحاب العلامات التجارية المعروفة.

وأكد القائمون على الإدارة توجهات القيادة العليا بخلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة، تدعم النمو الاقتصادي، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين للحد من الممارسات الخاطئة ذات الصلة بالغش التجاري، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية، وبالتالي خلق مناخ اقتصادي تنافسي آمن يدعم مسار تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية.

من جهتهم قام ممثلو العلامات التجارية والشركات القانونية بتقديم درع تكريمية للدائرة أثناء الزيارة، حيث أثنى الجميع على الخطوات الجدية التي تتخذها الدائرة لحماية حقوق المستهلكين والعلامات التجارية العالمية المعروفة والفاخرة من خلال مصادرة البضائع المقلدة والحد من الغش التجاري.

وأكد المجتمعون استمرارية التنسيق والتعاون لمكافحة الغش التجاري والحد من البضائع المغشوشة والمقلدة في الإمارة.