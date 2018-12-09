7.4 % نمو المصروفات الحكومية إلى 186.3 ملياراً

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

كشف تقرير لمصرف الإمارات المركزي عن أن المصروفات الحكومية ارتفعت خلال النصف الثاني، إلى 186.3 مليار درهم، مقابل 173.5 مليار درهم للنصف الثاني من 2017، بنمو 7.4 %، وارتفعت المصروفات في الربع الأول إلى 91.3 مليار درهم، مقابل 74.2 مليار درهم للربع الأول من عام 2017، بنمو 23 %، بينما تراجعت المصروفات بنسبة 4.3 % خلال الربع الثاني، إلى 95 ملياراً، مقابل 99.3 مليار درهم لعام 2017.

وارتفعت عوائد الضرائب في الإيرادات الحكومية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، إلى 92 مليار درهم، مقابل 89.2 مليار درهم، لنفس الفترة من عام 2017، بارتفاع قيمته 2.8 مليار بنمو 3.2 %، وقفزت العوائد في الربع الثاني إلى 45.5 مليار درهم، مقابل 40 مليار للفترة الماثلة في 2017 بنمو 13.8 %.

وارتفعت رواتب الموظفين، ضمن المصروفات الحكومية، إلى 39.4 مليار درهم، خلال النصف الأول، مقابل 36 مليار درهم بنمو 10 %، بينما تراجعت قيمة بند استخدام السلع والخدمات، من 44.2 مليار درهم للنصف الأول من عام 2017، إلى 41.5 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري، كما تراجعت قيمة بند استهلاك المال الثابت، من 2.7 مليار درهم، إلى 2.1 مليار درهم. وارتفعت قيمة بند المصروفات الأخرى، من 46.9 مليار درهم للنصف الأول من 2017، إلى 51.7 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري، بنمو 10.2 %.

وكشف التقرير الذي تناول المركز المالي الموحد لدولة الإمارات (الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية)، أن عوائد الضرائب حلت في المرتبة الثانية للإيرادات الحكومية، حيث سبقها بند الإيرادات الأخرى، بقيمة 125.2 مليار درهم بنهاية النصف الثاني، مسجلة ارتفاع بنحو 9.2 مليارات درهم، مقارنة بالنصف الأول من 2017، والذي بلغت فيه 116 مليار درهم، وتشمل الإيرادات الأخرى، دخل الممتلكات (الفائدة - أرباح الأسهم - الإيجارات)، ومبيعات السلع والخدمات، بما في ذلك الرسوم الإدارية والغرامات، وبعض التحويلات من هيئات الاستثمار المهمة في أبوظبي. ولا تشمل الإيرادات الحكومية تحويلات شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، ودخل الاستثمار الحكومي، وجاءت المساهمات الاجتماعية في المرتبة الثالثة الأخيرة للإيرادات الحكومية، حيث بلغت 2.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 2.3 مليار درهم للنصف الأول من 2017.