26722 صفقة عقارية في دبي بـ 36.3 ملياراً خلال 11 شهراً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سجل سوق صفقات بيع العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء في دبي أكثر من 36.3 مليار درهم ضخها مستثمرون في صفقات شراء 26722 عقاراً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد زادت مبيعات عقارات دبي خلال الفترة المذكورة بأكثر من 5 مليارات درهم مقارنة بصفقات العقارات على الخريطة، أو قيد الإنجاز في 2017 والتي بلغت أكثر من 31.2 مليار درهم توزعت على 25.6 مليار درهم (للشقق)، و5.6 مليارات درهم (للفلل)، بينما سجلت صفقات العقارات الجاهزة خلال الفترة ذاتها 17 مليار درهم، أي بفارق 14 مليار درهم لصالح صفقات العقارات على الخريطة.

وسجلت العقارات (الشقق والفلل) قيد الإنجاز 21.2 مليار درهم قيمة 15979 عقاراً قيد الإنجاز، بينما سجلت العقارات الجاهزة 15 مليار درهم قيمة 10743 عقاراً جاهزاً.