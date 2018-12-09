«إيكونوميست»:«إكسبو 2020» يرسّخ حضور دبي في التكنولوجيا العالمية

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكدت وحدة «إيكونوميست أنتليجانس» أن معرض إكسبو دبي 2020 العالمي سيشكل أرضية صلبة لترسيخ حضور دبي في قطاع التكنولوجيا العالمية، في غمرة وجود طموحات في استخدام التقنية المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في العقد المقبل، في ضوء التقدم الذي أحرزته في وضع تلك التقنيات موضع التنفيذ.

وقالت وحدة الأبحاث والتحليل البريطانية في تقرير حديث لها: إن المعرض العالمي سيوفر دفعة كبيرة لاقتصاد الإمارات، وستستخدمه الحكومة لتعزير الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استعراض مزاياها في المنطقة مثل وجود نظام مالي مستقل، على مستوى عالمي، وبنية تحتية عالمية المستوى، وواحدة من أكثر البيئات الاقتصادية تطوراً في الشرق الأوسط. وتلقى المعرض تأكيدات بالمشاركة من قبل 190 دولة، وسيحظى كل بلد مشارك بجناح خاص به لأول مرة في تاريخ معارض إكسبو العالمية.

ووفقاً لموقع إكسبو 2020، فإن عدد الزوار الذين يتوقع أن يجذبهم المعرض العالمي يصل إلى ما يقارب 25 مليون زائر على مدار الحدث، منهم 70 % سيكونون من خارج الإمارات.

وأضاف: «هناك العديد من المشاريع، مثل الفنادق للإقامة، وخط مترو يربط موقع المعرض والمواقع الرئيسة في المدينة يجري تطويرها. كما ستستفيد صناعة الطيران، من العدد المتزايد من الزوار».