5 نصائح لحماية مستخدمي الهواتف من الاحتيال

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كثفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رسائلها التوعوية خلال الأيام الماضية في خطوة تستهدف زيادة وعي المستخدمين وحمايتهم من عمليات الاحتيال.

وحددت الهيئة 5 تحذيرات ونصائح وهي:

1ضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يتم مشاركة البيانات الخاصة بالمستخدمين معهم حيث إن بعض الأشخاص قد يقومون بعمليات احتيال عن طريق جمع بيانات المستخدمين.

2 ضرورة تقليل المعلومات التي تظهر على شاشة الهواتف بعد إقفالها، بهدف الحفاظ على سرية البيانات والرسائل الخاصة.

3 التأكد من موثوقية الشخص الذي يرسل طلب التصويت في المسابقات بكل أنواعها على مواقع الإنترنت وذلك بهدف تجنب الوقوع في فخ الاحتيال.

4 تحذير من طرق احتيالية لسرقة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، عبر خدعة جديدة يحاول المخترقون من خلالها الحصول على رمز الدخول الذي يصل إلى الرسائل النصية.

5 تحذير من رسائل احتيالية على الهواتف المحمولة والذكية تزعم توفير رصيد مجاني، وذلك عبر إغراء المستخدم بالمكافآت.