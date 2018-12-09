5000 مليونير ينتقلون للعيش في الإمارات

المصدر: دبي-وائل الخطيب

قال تقرير حديث نشره موقع «بزنس انسايدر» إن العام الماضي شهد انتقال نحو 5000 مليونير للعيش في الإمارات، وهو أكثر عدداً من المليونيرات الذين انتقلوا إلى سويسرا أو سنغافورة، ليصبح عدد المليونيرات في الإمارات الآن 88700 مليونير.

وكانت دبي احتلت المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً في استقطاب الأثرياء الراغبين في الاستثمار العقاري في منزلٍ ثانٍ، وفقاً لتقرير الثروة العالمية الصادر عن مؤسسة كامبيني، وبحسب التقرير فإن إجمالي ثروات الأثرياء في دبي والبالغ عددهم 58 ألفاً (ممن تزيد ثروتهم على مليون دولار) تبلغ 550 مليار دولار (تريليونا درهم).

وأضاف تقرير «بزنس انسايدر» أن دبي تحتضن قرابة ثلث ناطحات السحاب في العالم، في المرتبة الثالثة بعد نيويورك وهونغ كونغ، موضحاً أن الغالبية العظمى من المباني شيدت في السنوات الـ 25 الماضية، على يد عمالقة المهندسين المعماريين في العالم. وأشار إلى أن دبي بوتقة تنصهر فيها ثقافات العالم كافة، وتتميز بوسائل نقل عام فعالة، وفنادق 5 نجوم.

كما تحتضن 65 مركزاً تجارياً فاخراً أشبه ما تكون بالمدن الداخلية، وأكبرها مول دبي، وهو مجمع ضخم يضم 1200متجر، وحوض أسماك، ومتنزهاً ترفيهياً افتراضياً، وحلبة تزلج بحجم أولمبي، ومئات المطاعم.

وتسمى دبي بمدينة الذهب بسبب صعودها إلى المجد في جيل واحد، وكذلك تدفق 40 % و75 مليار دولار من تجارة الذهب العالمية عبر المدينة.