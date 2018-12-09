دبي ضمن أفضل 10 مراكز تكنولوجيا مالية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

حقق مركز دبي المالي العالمي خطوات كبيرة في التكنولوجيا المالية معززاً بذلك مكانة دبي أحد أبرز 10 مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم ووجهة مفضّلة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو والازدهار في أعمالها.

واستضاف مركز دبي المالي العالمي مؤخراً المؤتمر السنوي السادس الرؤساء التنفيذيون - التكنولوجيا المالية التابع لمؤسسة التمويل الدولية وهي المرة الأولى التي تعقد فيها مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي هذا الحدث خارج مقرها في العاصمة الأميركية واشنطن، ويحضره نحو 200 من كِبار الرؤساء التنفيذيين والمبتكرين من أنحاء العالم في التكنولوجيا المالية لمناقشة أحدث التطورات وأبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه القطاع اليوم.

الأعمال المتكاملة

ولفت عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إلى أن قرار مؤسسة التمويل الدولية بتنظيم المؤتمر في دبي ما هو إلا دلالة واضحة على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الإمارة على الساحة العالمية للتكنولوجيا المالية، والتي تعتمد بشكل كبير على بيئة الأعمال المتكاملة وعالمية المستوى التي يحتضنها المركز. كما شدّد على التزام مركز دبي المالي العالمي دعم قطاع التكنولوجيا المالية وتحقيق التأثير الإيجابي للقطاع على مستقبل الخدمات المالية في المنطقة.

دعامة رئيسة

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: سُعِدنا بالعمل مع مؤسسة التمويل الدولية لعقد مؤتمر الرؤساء التنفيذيون - التكنولوجيا المالية في دبي، وهو ما يعكس أهمية قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة ودوره المتنامي كدعامة رئيسة لمستقبل الخدمات المالية، ولا سيما بحكم الإمكانات الهائلة التي يتمتّع بها على صعيد تعزيز الشمول المالي في المنطقة. وقد أخذنا على عاتقنا في مركز دبي المالي العالمي العمل على إتاحة الوصول إلى تلك الإمكانات والاستفادة منها من خلال مواصلة التعاون مع الشركاء لتعزيز البيئة المتكاملة التي نحتضنها بغية ترسيخ مستويات أشمل من ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في أنحاء المنطقة.

منصة مثالية

وقال باولو دي بول، كبير مديري مجموعة المؤسسات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية: دأبت مؤسسة التمويل الدولية على الاستثمار في التكنولوجيا المالية أكثر من عقد من الزمن انطلاقاً من إيمانها بأهمية القطاع كعامل قوي في تحويل المشهد المالي وفتح أسواق جديدة وربط البنوك والخدمات بملايين الأشخاص حول العالم في المناطق غير القادرة على الوصول إلى الخدمات المالية. ويسعدنا أن تكون دبي أول محطة دولية نعقد فيها مؤتمر الرؤساء التنفيذيون - التكنولوجيا المالية نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يشكل منصة مثالية لالتقاء مندوبينا القادمين من مختلف الشركات والبلدان لتبادل وجهات النظر والمعارف والخبرات.

وحقق قطاع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي نمواً لافتاً خلال 2018 ليرتفع عدد الشركات المرتبطة بالقطاع في المركز إلى أكثر من 80 شركة تستفيد جميعها من المنصة العالمية التي يوفرها المركز، والتي تتميّز بإطار عمل قانوني وتنظيمي متطور وشبكة تعدّ الأكبر من نوعها للشراكات العالمية، بالإضافة إلى بيئة أعمال محفّزة للابتكار، ما يجعل دبي السوق الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة.

استكشاف الفرص

ومن خلال مبادراته الاستراتيجية المتنوعة، يعمل مركز دبي المالي العالمي باستمرار على استكشاف الفرص المواتية لتطوير منظومة متكاملة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية وشركات رأس المال الجريء والمؤسسات المالية تحقيق النمو والازدهار جنباً إلى جنب. وحقق المركز تقدماً ملحوظاً في توسيع نطاق جهوده في التكنولوجيا المالية، ليركّز أيضاً على المجالات المتنامية لتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، بالإضافة إلى توسيع دعمه للشركات الناشئة في مراحل النمو ليركز أيضاً على الشركات في مراحل التأسيس المبكرة. كما خصّص المركز 10 ملايين درهم إضافية لتوسعة منظومة عمل برنامج فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي بما يعزز من توفير بيئة تعاونية داعمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال داخل المركز.

مسرّعات

أبرم مركز دبي المالي العالمي مؤخراً شراكة مع ستارت أب بوت كامب وهي أكبر شبكة برامج مسرّعات موجّهة لقطاعات محددة في العالم، لدعم الشركات في المراحل المبكرة. وتتكامل هذه الشراكة مع برنامج فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي الذي يتعاون فيه المركز مع شركة أكسنتشر لدعم الشركات الناشئة في مراحل النمو.

وشهد البرنامج الأسبوع الماضي تخريج الدفعة الثانية المكوّنة من 22 شركة من ضمن قائمة المرشحين النهائيين من أصل 300 شركة تقدمت للمشاركة في البرنامج من 45 دولة.