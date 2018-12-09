«يورونيوز»: الإمارات بنت قوة اقتصادية ناجحة

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت قناة «يورونيوز» الإخبارية أن دولة الإمارات استطاعت بناء قوة اقتصادية إقليمية وعالمية ناجحة، وأنها في سياق رحلتها لتأسيس هذه القوة واجهت صعوبات وتحديات عديدة إلا أنها تمكنت من اجتيازها جميعاً.

ونشرت القناة أمس تقريراً على موقعها الشبكي بعنوان «كيف تأسست الإمارات»، حيث استعرضت فيه بالصور كل مراحل تأسيس دولة الإمارات منذ ما قبل نشأة الدولة وحتى وقتنا هذا.

وأوضح تقرير «يورونيوز» أن الإمارات أكثر دول مجلس التعاون الخليجي تنوعاً في اقتصادها، وأضاف أنها تهتم بالاستثمار في قطاعات اقتصادية متنوعة، ومن أهمها الإنشاءات، الخدمات اللوجستية، السياحة والطيران. وأكد بأن الإمارات تعتمد بصفة رئيسية على وضعها المكتسب «كمركز تجاري» رئيسي يربط بين الشرق والغرب.