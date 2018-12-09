1000 رجل أعمال يناقشون المسؤولية الاجتماعية للشركات في منتدى الشارقة

المصدر: الشارقة- وام

تنطلق أعمال النسخة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد» غداً وتستمر يومين.

ويحضر المنتدى الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وبدعم من وزارة الاقتصاد نحو 1000 رجل أعمال يناقشون التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية والتطورات التكنولوجية ودورها في صناعة مستقبل اقتصادات الدول، إضافة لرصد البعد التنموي للاستثمارات ووضع الشركات أمام مسؤولياتها الاجتماعية.

وتجمع الفعاليات، على مدى يومين، نحو 40 متحدثاً من كبار الشخصيات الرسمية والخبراء الاقتصاديين المحليين والإقليميين والدوليين، أبرزهم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وسوباش ديساي وزير الصناعة في ماهاراشترا الهندية، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وجمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

وتشهد فعاليات اليوم الأول 3 جلسات حوارية حول الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً والاتجاهات الجديدة في قطاعات الأعمال ومستقبل غرف التجارة والتأثيرات، التي يفرضها تغير الأدوار والتقدم التكنولوجي والتحولات الرقمية على أداء القطاع الخاص والسباق نحو الجيل الخامس من الإنترنت بمشاركة خبراء محليين وعالميين.

وتتضمن الفعاليات جلسة حوارية حول القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على الاستثمارات.

كما تشمل عرضين، الأول حول مستقبل الطاقة تقدمه ميشيل وو الرئيس التنفيذي للمعلومات ونائب الرئيس بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ومنطقة آسيا لشركة جي إي باور سيرفسيز، والثاني حول «الاستثمار الأجنبي المباشر 4.0.. تشجيع الإنتاجية والتجارة والتطوير» يقدمه هنريك فون سكيل مؤسس «الثورة الصناعية الرابعة» ومنظم الثورة الرقمية الألمانية «جدول الأعمال الرقمي الأوروبي» وعضو مجلس إدارة مجلس التنافسية الوطني بمنظمة التعاون والتنمية وجلسة حول الاستثمارات في ولاية ماهاراشترا الهندية، إضافة إلى توقيع 3اتفاقيات شراكة اقتصادية بين مؤسسات محلية وهيئات ومؤسسات عربية ودولية.