غرفة الشارقة تنظم بعثة تجارية إلى كينيا وأوغندا غداً

المصدر: الشارقة - البيان

تُنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، بعثة تجارية إلى شرق أفريقيا تشمل جمهوريتي كينيا وأوغندا، في إطار استراتيجيتها لإيجاد وتعزيز فرص تسويق الصناعات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة والأفريقية على وجه الخصوص.

وتنطلق بعثة الغرفة غداً بمشاركة 30 شركة وطنية تعمل في قطاعات صناعية وإنتاجية مختلفة كالحديد والصلب والمواد الغذائية وحلول الطاقة والأجهزة الكهربائية وغيرها، وتتطلع الغرفة من خلال البعثة لإقامة علاقات تجارية وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في كل من كينيا وأوغندا.

وقال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، والذي يرأس البعثة، إن تنظيم هذه البعثة التجارية يندرج ضمن سعي الغرفة الدؤوب للترويج لإمارة الشارقة بوصفها مركزاً اقتصادياً وتجارياً رائداً على المستوى الإقليمي، وفي إطار حرصها على الارتقاء بمستوى تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة ودعم الصناعات والصادرات الوطنية، وجذب وتبادل الاستثمارات التي تُعزّز مسيرة بناء الاقتصاد المستدام.