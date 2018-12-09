محكّمو القطاع الهندسي يتبادلون الخبرات بمؤتمر في دبي

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي المؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء فى القطاع الهندسي، خلال الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر الجاري، ويجمع العديد من الخبراء والمحكمين من أنحاء العالم، لعرض أفضل الممارسات والتجارب في مجال الإبداع باختيار وتطوير العقود في قطاع الإنشاءات الهندسية لتقليل المخاطر، التي تحيط بالمشاريع، والتي تؤثر سلباً على رضا الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالمشروع.

وقال الدكتور ماجد فاروق حنا، رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر: إن بعض الدراسات في قطاع الإنشاءات أظهرت أن 30% من ميزانيات المشاريع تهدر بسبب تغيير نطاق العمل في المشروع من قبل العميل باستمرار، اختيار نوعية عقد لا تتناسب مع ديناميكية المشاريع الهندسية، وعدم مصداقية الوقت الزمني لتنفيذ المشاريع، وقلة الجودة وإعادة الأعمال.