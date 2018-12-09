مركز رأس الخيمة للمعارض يطلق فعاليتي مهرجان نهاية العام

المصدر: رأس الخيمة - البيان

يعقد مركز رأس الخيمة للمعارض إحدى مبادرات غرفة التجارة مؤتمراً صحافياً بعد غد الثلاثاء بمركز الأعمال بمقر الغرفة، وذلك للإعلان عن انطلاق فعاليتي مهرجان بر وبحر واحتفالية رأس السنة الميلادية 2019 بتنظيم ورعاية مركز رأس الخيمة للمعارض.

وتنطلق فعاليات مهرجان بر وبحر خلال الفترة من 18 - 24 ديسمبر الجاري، وستقام فعاليات المهرجان بجزيرة المرجان، كما تنطلق الفعالية الثانية والخاصة باحتفالية رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر على شواطئ جزيرة المرجان، وتتواصل حتى الساعات الأولى من صباح الأول من يناير 2019، حيث تعد الاحتفاليتان امتداداً لما تحقق من نجاحات وإنجازات مماثلة لفعاليات نظمتها الغرفة ومركز رأس الخيمة للمعارض من قبل، ما يؤكد عزم القائمين على إدارة الغرفة الحرص على وضع الإمارة على خارطة الإنجازات العالمية.

وتواصل اللجنة المنظمة للمهرجان إعداداتها لهذا الحدث الكبير، لاستقطاب الزوار والمقيمين من داخل وخارج الإمارة، إذ يتوقع كما أفاد منظمو المهرجان أن يفوق عدد مشاهديه أكثر من 20 ألفاً، مؤكدين أنهم يبذلون قصارى جهدهم بتوجيهات ودعم قيادات الغرفة ومسؤوليها، من أجل الوصول بالفعاليتين لأعلى المستويات وإظهارهما بأفضل صورة تليق بمكانة الإمارة سياحياً واقتصادياً، ما يسهم في جذب رؤوس المال والأعمال والشركات المحلية والعالمية لإقامة عروضها في رأس الخيمة.

وتنطلق تلك الفعاليات بحضور محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة صاحب فكرة ومبادرة إطلاق المهرجان، وكل أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الغرفة ومسؤوليها، إضافة إلى مسؤولي الدوائر المحلية، حيث تتميز الاحتفاليتان اللتان تشهدهما الإمارة لأول مرة بفقرات متميزة، يسعد بها زوار الإمارة والمقيمون.

كما تتضمن الفعاليتان العديد من الأنشطة التي يشارك فيها الجمهور، الهدف منها استمتاع الزوار بأوقات عائلية فريدة، وتسوق وقضاء أوقات ترفيهية تناسب كل الأعمار، إضافة إلى معرض بحري وبري على هامش مهرجان بر وبحر، وذلك بحضور كل وسائل الإعلام المختلفة وممثلي المؤسسات والدوائر المحلية، إذ تعد الفعاليتان تظاهرة كبيرة تنسجم مع مبادئ استراتيجية الغرفة وحرصها على تنمية اقتصاد الإمارة.