«بزنس إنسايدر»: دبي مركز متميز للفنون في المنطقة

ذكر موقع «بزنس إنسايدر» الشبكي الأميركي أن دبي بالفعل وجهة سياحية مفضلة، وأن السياحة بالإمارة تنتقل الآن إلى المرحلة المقبلة، وهي أن تتحول دبي إلى مركز للفنون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونشر الموقع أمس تقريراً عن المشهد الفني المزدهر في دبي، وأوضح أن دبي اكتسبت شهرة متزايدة خلال السنوات الأخيرة كمركز فني متميز في المنطقة، وذلك من خلال عشرات القاعات والمعارض الفنية التي افتتحت في دبي خلال هذه الفترة، بهدف واضح وهو تسليط الضوء على فناني الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنظور محدد مختلف تماماً عما هو سائد في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد التقرير أن دبي عُرفت دوماً كبوتقة انصهار لثقافات منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وأَضاف أنه بعد عقود طويلة كانت عواصم الفن التقليدية في العالم هي نيويورك، لندن، برلين، وربما هونغ كونغ، تختبر الآن دبي قدراتها في مجال الفنون، من خلال رصد استثمارات بملايين الدولارات لاستثمارها في المتاحف، والقاعات الفنية، والجامعات، والبنايات المتميزة، بُغيَة منافسة المدن المذكورة.