3600 درهم سعر وجبة العشاء ليلة رأس السنة في دبي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

في مؤشر على نمو أعداد زوار دبي خلال رأس السنة الميلادية، والتي تستقطب آلاف السياح من جميع أنحاء العالم لمتابعة العروض والفعاليات الفريدة من نوعها، ارتفعت أسعار حجوزات المطاعم والمقاهي في المنطقة المحيطة ببرج خليفة بنسب تتراوح بين 400 إلى 700% خلال ليلة رأس السنة الميلادية، ليتراوح سعر وجبة العشاء الأخيرة لعام 2018 في المطاعم المحيطة ببرج خليفة، للفرد الواحد بين 1000 درهم إلى 3600 درهم للشخص الواحد، وقد تزيد على ذلك في مطاعم أخرى بحسب رصد «البيان» لبعض المطاعم في المنطقة، وتختلف الأسعار من مطعم لآخر ومن طاولة لأخرى في المطعم نفسه تبعاً لدرجة إطلالتها على منطقة البرج، كما تختلف الأسعار بحسب الأعمار السنية، حيث تقل لمن هم أقل عن 12 عام.

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على المناطق المطلة على برج خليفة، بل تجاوز ذلك إلى معظم المطاعم المنتشرة في المنطقة ولكن بنسب متفاوتة بحسب قربها أو بعدها عن منطقة الداون تاون.

ولايأتي ارتفاع الأسعار بسبب نوعية الطعام الذي تقدمه المطاعم لأنه غالباً ما يكون نفس الطعام الذي يقدم كل ليلة، ولكن يأتي الارتفاع بسبب الإطلالة التي توفرها هذه المطاعم على الاحتفال السنوي الذي ينظم في برج خليفة ويتضمن ألعاباً نارية وفعاليات ترفيهية.