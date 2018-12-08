دبي تواصل جاذبيتها الاستثمارية عالمياً

المصدر: دبي – بشار باغ ــ غرافيك: حسام الحوراني

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أكدت بيانات الأشهر التسعة الأولى من 2018 الصادرة عن «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن دبي تواصل جاذبيتها الاستثمارية بالنسبة لمجتمع المال والأعمال العالمي.

28.2 مليار درهم

قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دبي

29 %

نمو قيمة الاستثمار الأجنبي مقارنة مع نفس الفترة من 2017

3

ترتيب دبي من حيث عدد المشروعات الاستثمارية على مؤشر فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس»، مقارنة مع المرتبة الرابعة في النصف الأول من 2018.

11

تصنيف دبي عالمياً في قيمة رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي

366

مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي

53 %

نمو عدد المشاريع مقارنة مع نفس الفترة من 2017 التي سجلت 240 مشروعاً

59 %

نسبة مشاريع تأسيس الشركات ومقرات الأعمال من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر

42 %

نسبة المشروعات متوسطة وعالية التقنية من إجمالي المشروعات الاستثمارية

36 %

حصة الولايات المتحدة من إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر

13 %

حصة المملكة المتحدة من إجمالي المشاريع الاستثمارية

المصدر: مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي