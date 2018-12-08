توقعات إيجابية بانتعاش سوق العقارات في دبي

المصدر: دبي- مشرق على حيدر ووائل الخطيب

أكد تقرير حديث صادر عن شركة «بروبرتي فايندر»، أن سوق العقارات بدبي ينمو بمعدلات كبيرة حيث يمتاز بالحيوية والطلب الكبير من قبل الراغبين في تملك منزل آخر، كما يعد أحد الأركان الأساسية لنجاح الإمارة على وجه الخصوص والدولة بشكل عام، في ظل توقعات إيجابية قوية بانتعاش السوق العقاري خاصة السكني والفندقي مع اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم مما مر بالسوق من تقلبات في العقد الماضي، فإنه سيستمر في تحقيق النجاح للمستثمرين ومالكي المنازل.مؤكداً إن الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، توجه الإمارة نحو مستقبل مشرق لجميع الذين يعتبرون هذا المكان وطناً لهم.

وبحسب معلومات «البيان الاقتصادي» أوشكت منطقة «برج خليفة» التي تحتضن البرج الأعلى في العالم على إزاحة منطقة مرسى دبي على صعيد تسجيل أكبر صفقات بيع الشقق السكنية قيد البناء والتشييد في دبي فمنذ بداية العام الجاري والتنافس بين المنطقتين يشتد على المركز الأول. ووفقا للرصد فإن منطقة برج خليفة (وسط المدينة) التي تضم سلسلة أبراج سكنية وتجارية تطورها إعمار العقارية، شهدت صفقات بيع تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من ملياري درهم قيمة 807 شقق سكنية قيد الإنجاز بينما سجلت منطقة المارينا (مرسى دبي) الرقم ذاته ويمثل قيمة 785 شقة قيد البناء.

وفي المقابل ووفقاً لبيانات البحث على «بروبرتي فايندر» تظهر إحصائيات الربع الثاني من 2018 وجود أكثر من 2.5 مليون عملية بحث في مرسى دبي، يتبعها وسط مدينة دبي بـ 1.5 مليون عملية، ونخلة جميرا بـ 1.3 مليون عملية بحث، والمرابع العربية بمليون عملية، وجميرا غلوبال سيركل بما يقرب من مليون عملية.

وكان مرسى دبي الأكثر بحثاً من قبل المستأجرين بـ 4.7 ملايين عملية بحث، ووسط مدينة دبي بـ 2.5 مليون، ونخلة جميرا بـ 2.5 مليون عملية. وأضاف التقرير: «ثمة جهود مستمرة لجذب المواهب والكفاءات والثروات، وتعزيز المكانة المرموقة التي وضعت دبي على مسرح العالم. وكان أحد الإنجازات المهمة هو الفوز بالمناقصة لاستضافة معرض إكسبو في 2020». وتابع: «منذ الفوز بتنظيم المعرض العالمي اتسمت الأسواق بالاستقرار».

وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه حتى سبتمبر 2018 تم تسجيل 39802 صفقة بيع، باستثمارات 162 مليار درهم.