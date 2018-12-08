«سي إن إن»: لا نهاية للابتكارات الجديدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

وصفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية دبي بأنها دوماً لديها الجديد، مضيفة «متى اعتقد المرء أنه قد رأى كل شيء في العالم، تأتي دبي بجديدها وتثبت من خلال مبادراتها المبتكرة خطأ هذا الاعتقاد، وأن الابتكارات الجديدة في دبي بلا نهاية». ونشرت الشبكة تقريراً عن أول متجر عائم في العالم، الذي افتُتحَ في دبي أول من أمس، مستعرضة صوراً للمتجر المصمم على شكل سفينة راسية في الخليج. وأفاد التقرير بأن المتجر المُبتَكَر يتيح لرواده أكثر من 300 صنف من المأكولات.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، مالكة المتجر الجديد: «الهدف من إنشاء المتجر هو أن نؤكد لعملائنا قدرتنا على خدمتهم، ليس على البر فحسب، وإنما في البحر أيضاً»، مضيفاً: «أثق بأن الخدمة الجديدة ستروق لعملائنا». ومن ناحية أخرى، نشر موقع «بزنس إنسايدر» أمس أيضاً تقريراً عن المتجر الجديد، وأفادت بأنه سيخدم مرتادي الشواطئ الرئيسية الثلاثة في دبي، وهي «شاطئ جميرا»، و«شاطئ الصفوح»، و«كايت بيتش».